Thüringer Linke fordert Mindestrente: Petition gestartet - MP Ramelow hat schon unterschrieben!

Gefordert wird neben einer garantierten monatlichen Mindestrente von 1250 Euro eine Rentenversicherung, in die alle Erwerbstätigen einzahlen, also neben Arbeitern und Angestellten auch Selbstständige, Beamte und Politiker.

"Wer zu schlechten Löhnen arbeiten musste, erwerbslos oder krank war, hat trotzdem Anspruch auf ein würdevolles Leben im Alter", heißt es in einer Petition der Linke zur Rentenpolitik an den Bundestag , für die der Linke-Landesverband jetzt mit einer Unterschriftensammlung begonnen hat.

Das Bündnis Sahra Wagenknecht hatte kürzlich höhere Renten nach dem Vorbild Österreichs und eine Rentensteuerbremse verlangt.

In Österreich zahlen fast alle Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenkasse ein - auch die Staatsbeschäftigten. Der Beitragssatz ist in Österreich höher als in Deutschland, wobei die Arbeitgeber mehr zahlen als die Arbeitnehmer.