Thüringer Rechnungshof liest Rot-Rot-Grün die Leviten: "Rekordverdächtiges Finanzierungsdefizit"

Der Rechnungshof (64, SPD) hat den Haushaltsentwurf der Landesregierung um Finanzministerin Heike Taubert und Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) scharf kritisiert. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

Zwar erkenne man an, dass der Freistaat seit 2021 ohne neue Schulden auskomme und 2022 mit dem Abbau der Schulden aus der Corona-Krise begonnen hat, heißt es in einer Mitteilung des Landesrechnungshofes vom Mittwoch.

Allerdings weise der Haushaltsentwurf "mehrere Punkte auf, die Zweifel an einem tragfähigen finanzpolitischen Konzept für die kommenden Jahre aufkommen lassen". Der Entwurf weise etwa ein "rekordverdächtiges Finanzierungsdefizit" von 817 Millionen Euro auf.

"Wir werden mit dem Jahr 2024 an einem Punkt ankommen, an dem der Haushalt strukturell in Schieflage zu geraten droht. Viele ungünstige Entwicklungen, die der Rechnungshof schon länger angemahnt hat, entfalten nun ihre Wirkung auf den Landeshaushalt", sagte Rechnungshofpräsidentin Kirsten Butzke laut Mitteilung im Haushalts- und Finanzausschuss des Thüringer Landtags.

Es sei nicht gelungen, nach den krisenbedingten Ausgabenaufwüchsen wieder auf ein normales Niveau zurückzukehren.