Vor Stichwahl: AfD-Kandidat Thrum sagt Teilnahme an Podiumsdiskussion ab

Schleiz - Uwe Thrum (49) könnte Thüringens zweiter AfD-Landrat werden! Doch kurz vor der Stichwahl im Saale-Orla-Kreis am Sonntag (28. Januar) hat der gelernte Tischlermeister seine Teilnahme an einer Podiumsdiskussion abgesagt. Das öffentliche Wahl-Duell findet nicht statt! Sein Kontrahent von der CDU, Christian Herrgott (39), erklärte, trotzdem vor Ort zu sein.

AfD-Kandidat Uwe Thrum (49) sagte seine Teilnahme an der OTZ-Podiumsdiskussion am Montag offiziell ab. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa

"Die Moderatoren-Auswahl der von der Ostthüringer Zeitung (Anm. d. Red.: OTZ) anberaumten Podiumsdiskussion und die mediale Hetzjagd der vergangenen Tage gegen meine Partei und meine Person, an der sich auch die Funke-Mediengruppe beteiligte, lassen keine sachliche und faire Diskussion in diesem Format erwarten", erklärte Thrum laut einer Mitteilung am Vortag.

Die Podiumsdiskussion war für Dienstag in der Schleizer Wiesentahalle angesetzt.

Dabei spielte Thrum auf die Moderatoren der OTZ-Podiumsdiskussion an: Marius Koity, OTZ-Redaktionsleiter im Saale-Orla-Kreis, und Fabian Klaus, Politikreporter von Funke Medien Thüringen in Erfurt.

Den Vertretern des Verlagshauses warf er vor, die Objektivität zum jeweiligen Geschehen sowie die Neutralität bei der Berichterstattung bis hin zur Wahrung der Menschenrechte fortlaufend zu vernachlässigen. Dies veranlasse ihn dazu, "dieser Inszenierung" eine Absage zu erteilen.

Die Ostthüringer Zeitung (OTZ) berichtete, dass Thrum schon im Vorfeld ein Zugeständnis gemacht worden sei, indem das von der Redaktion ursprünglich für Montag geplante Forum auf Dienstag verschoben worden sei, damit der AfD-Politiker auf seiner für Montagabend in Bad Lobenstein angekündigten Demo sprechen könne.