Temposünder rast mit 220 km/h über die A71: Diese harte Strafe erwartet ihn jetzt

Erfurt - Am Dienstagvormittag ist ein Autofahrer über die A71 gebrettert. Nun droht ihm eine saftige Strafe.

Der Bleifuß raste mit 220 km/h am Messgerät der Polizei vorbei. (Symbolfoto) © dpa/Jan Woitas

Wie die Autobahnpolizei am Mittwoch erklärte, raste der Temposünder mit satten 220 km/h über die Autobahn in Fahrtrichtung Schweinfurt.

Der Bleifuß war somit 100 km/h zu schnell unterwegs, denn an der Messstelle auf Höhe des Erfurter Kreuzes waren nur 120 km/h erlaubt.

Den Raser erwarten nun ein Bußgeld von über 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei führte am Dienstagvormittag im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Im genannten Zeitraum waren 53 Verkehrsteilnehmer zu schnell gefahren. Der Autofahrer mit den 220 km/h stellte hierbei den unangefochtenen Spitzenwert auf.