Temposünder rast mit 220 km/h über die A71: Diese harte Strafe erwartet ihn jetzt
Erfurt - Am Dienstagvormittag ist ein Autofahrer über die A71 gebrettert. Nun droht ihm eine saftige Strafe.
Wie die Autobahnpolizei am Mittwoch erklärte, raste der Temposünder mit satten 220 km/h über die Autobahn in Fahrtrichtung Schweinfurt.
Der Bleifuß war somit 100 km/h zu schnell unterwegs, denn an der Messstelle auf Höhe des Erfurter Kreuzes waren nur 120 km/h erlaubt.
Den Raser erwarten nun ein Bußgeld von über 700 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg.
Die Polizei führte am Dienstagvormittag im Zeitraum von 9 bis 12 Uhr eine Geschwindigkeitsmessung durch. Im genannten Zeitraum waren 53 Verkehrsteilnehmer zu schnell gefahren. Der Autofahrer mit den 220 km/h stellte hierbei den unangefochtenen Spitzenwert auf.
Wie die Beamten mitteilten, gehört unangepasste Geschwindigkeit noch immer zu den häufigsten Unfallursachen auf Thüringens Autobahnen.
