Trucker unter Drogen: Skoda-Fahrer wird schwer verletzt
Erfurt - Auf der Bundesstraße sieben in Erfurt hat es am Dienstagnachmittag zwischen einem Lkw und einem Skoda geknallt.
Wie die Polizei berichtet, waren ein Lkw-Fahrer und ein Skoda-Fahrer, beide 53, auf der B7 in Fahrtrichtung Linderbach unterwegs gewesen.
Auf Höhe der Anschlussstelle Ringelberg hatte der Trucker den Autofahrer überholt. Allerdings war der 53-Jährige zu früh wieder eingeschert und mit dem Skoda-Fahrer zusammengestoßen.
Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er musste danach in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der Lkw-Fahrer hingegen blieb unverletzt. Allerdings stand Trucker unter Drogeneinfluss. Dies hatte sich bei der Unfallaufnahme herausgestellt. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.
Die Polizei ermittelt nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung. Durch den Unfall kam es auf der B7 zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt