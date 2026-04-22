Trucker unter Drogen: Skoda-Fahrer wird schwer verletzt

Erfurt - Auf der Bundesstraße sieben in Erfurt hat es am Dienstagnachmittag zwischen einem Lkw und einem Skoda geknallt.

Die Spuren des Unfalls waren am Skoda deutlich zu erkennen. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Wie die Polizei berichtet, waren ein Lkw-Fahrer und ein Skoda-Fahrer, beide 53, auf der B7 in Fahrtrichtung Linderbach unterwegs gewesen.

Auf Höhe der Anschlussstelle Ringelberg hatte der Trucker den Autofahrer überholt. Allerdings war der 53-Jährige zu früh wieder eingeschert und mit dem Skoda-Fahrer zusammengestoßen.

Der Autofahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer. Er musste danach in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der Lkw-Fahrer hingegen blieb unverletzt. Allerdings stand Trucker unter Drogeneinfluss. Dies hatte sich bei der Unfallaufnahme herausgestellt. Der Mann musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt.