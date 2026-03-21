Zuletzt in Erfurt gesehen: Kraftklub sucht Zigarette

Erfurt - Am vergangenen Sonntag gaben Kraftklub im Rahmen ihrer Tour zum gleichnamigen Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt" ein Konzert in der Erfurter Messehalle. Nun teilte die Band in den sozialen Medien mit, dass ihre aufblasbare Zigarette verschwunden ist.

Die Band Kraftklub ließ sich während des Konzerts auf einer riesigen, aufblasbaren Zigarette durch die Menge tragen – jetzt ist sie verschwunden. (Symbolbild) © Bildmontage: Screenshot/instagram.com/kraftklub, Friso Gentsch/dpa

"Wir möchten unsere Zigarette zurück", heißt es in dem Post. Auf der 7 Meter langen, aufblasbaren Zigarette ließ sich die Band während der Konzerte durch die Menge tragen.

Kraftklub appellierte an die Konzertbesucher und -besucherinnen: "Nach dem Konzert in Erfurt hat irgendjemand unsere aufblasbare Zigarette mitgehen lassen. War bestimmt ein Versehen, kann ja mal vorkommen. Bitte melde dich bei uns."

Für die Vermisstenanzeige hat die Band sogar eine extra E-Mail-Adresse eingerichtet: Unter [email protected] können sich Zeugen und Zeuginnen mit Hinweisen melden.