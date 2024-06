18-Jährige auf offener Straße verprügelt: Fahndung nach Attacke in Frankfurt

Auf offener Straße kam es in Frankfurt am Main zu einer laut Polizei queer-feindlichen Attacke: Eine junge Frau wurde von zwei Männern beleidigt und geschlagen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Erst waren es Beleidigungen, dann schlugen die Täter brutal zu: Nach einer Prügel-Attacke fahndet die Polizei in Frankfurt am Main öffentlich nach zwei unbekannten Männern.

Am helllichten Tag kam es in Frankfurt zu einer Prügel-Attacke gegen eine junge Frau - die Polizei sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der Angriff ereignete sich am gestrigen Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr in der Homburger Landstraße im Stadtteil Frankfurter Berg, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am heutigen Mittwoch mitteilte. Demnach war eine 18 Jahre alte Frankfurterin zu Fuß in der Straße unterwegs. Als sie am dortigen Rewe-Markt vorbeikam, wurde sie von zwei Männern angesprochen und mehrfach beleidigt. Die junge Frau fragte die beiden Männer nach dem Grund für deren Feindseligkeit, dann eskalierte die Situation: Die Täter griffen die 18-Jährige an und schlugen mehrfach auf sie ein. Danach flohen die Angreifer in unbekannte Richtung. Die Polizei spricht klar von einem queer-feindlichen Angriff, die Frankfurterin wurde also beleidigt und geschlagen, weil sie - offenbar erkennbar - der LGBTQ-Community angehört.

Fahndung nach queer-feindlichem Angriff im Frankfurter Berg

Die Frankfurter Polizei fahndet nach zwei unbekannten Männern, die eine 18-jährige Frankfurterin auf offener Straße attackierten. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa Das Polizeipräsidium nimmt den Vorfall sehr ernst und fahndet nach den beiden Angreifern. Zu beiden Männern liegen Beschreibungen vor. Der erste Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 1,80 Meter groß

von breiter Statur

schwarze Haare

grüne Augen

Der Mann war mit einer roten Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zu dem zweiten Täter liegt diese Beschreibung vor:

etwa 1,80 Meter groß

kurze Haare

schwarzes T-Shirt

graue Hose

Zeugen, die Hinweise zu dem queer-feindlichen Angriff im Frankfurter Berg oder den beiden Tätern geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975511400 bei der Polizei melden.

