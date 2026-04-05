18-Jähriger an der Alten Oper durch Messerstiche verletzt

Frankfurt am Main - Am frühen Sonntagmorgen wurde in Frankfurt in der Nähe der Alten Oper ein 18-Jähriger durch Messerstiche verletzt. Die Polizei konnte wenig später zwei Tatverdächtige festnehmen.

Die Auseinandersetzung fand in der Grünanlage an der Alten Oper statt. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Wie ein Polizeisprecher sagte, hatten gegen 2 Uhr Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Grünanlage neben der Alten Oper gemeldet.

So hatten die Zeugen beobachtet, wie ein Mann mit einem Messer auf eine am Boden liegende Person einstach. Auch Pfefferspray sei eingesetzt worden. Anschließend sollen zwei Tatverdächtige in unbekannte Richtung geflohen sein.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Polizisten den 18-Jährigen am Boden liegend vor. Er habe oberflächliche Schnittverletzungen an Rücken und Schulter aufgewiesen.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die zwei 17 und 19 Jahre alten Tatverdächtigen am Frankfurter Hauptbahnhof festnehmen.