Raubüberfall und Angriffe auf Einsatzkräfte: Polizei hat an Pfingsten in Frankfurt zutun

Frankfurt am Main - Am Pfingstwochenende hat es in Frankfurt mehrere Strafdelikte gegeben, darunter Angriffe auf Rettungskräfte und Polizisten sowie Raubüberfälle.

Die Polizei musste sich am Pfingstwochenende mit einigen Krawallmachern und Unruhestiftern herumschlagen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Als ein Streifenteam am Sonntagabend gegen 20.05 Uhr in einem Waldstück an der Oeserstraße einer augenscheinlich hilflosen Frau helfen wollte, bekam dieses als Dank Beleidigungen und Tritte.

Aufgrund ihrer aggressiven Art und ihres selbstgefährdenden Verhaltens wurde die 32-Jährige in eine Klinik gebracht.

Gegen 21 Uhr wurden die Beamten zu einem Randalierer in der Fachfeldstraße gerufen. Bei Ankunft des Streifenteams war ein 47-Jähriger gerade dabei, eine Person körperlich zu attackieren. Als die Polizisten einschritten, ging der Unruhestifter mit geballten Fäusten auf diese los. "Für ihn endete die Nacht im Polizeigewahrsam", heißt es in der Mitteilung.

In der Ricarda-Huch-Straße ereignete sich gegen 23 Uhr ein ähnlicher Vorfall. Ein betrunkener 28-Jähriger wurde aufgrund von Körperverletzung in den Streifenwagen gebracht. Dagegen wehrte sich der Mann, trat nach den Beamten und erwischte auch einen am Kopf.

Nach Fertigung mehrerer Anzeigen kam der Randalierer in die Ausnüchterungszelle.