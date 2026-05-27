Messerattacke in Frankfurt: Zwei Männer verletzt

Frankfurt am Main - Erst gerieten sie in Streit, am Ende erlitten beide Männer Stich- und Schnitt-Verletzungen: Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck zu einer Messerattacke .

Messerattacke in Frankfurt-Oberrad: Zwei Männer verletzten sich offenbar gegenseitig. © Mike Seeboth

Die Bluttat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße im Stadtteil Oberrad, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.

Demnach ist noch unklar, weshalb ein 19-Jähriger und ein 26 Jahre alter Mann miteinander in Streit geraten.

Sicher ist aber, dass der Konflikt eskalierte: "Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der 19-Jährige, nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer auf den 26-Jährigen einzustechen", sagte ein Sprecher.

In der Folge kam es zu einem Gerangel, "bei welchem sich letztlich beide Personen Stich- und Schnittverletzungen zuzogen", hieß es weiter. Beide Männer seien nicht lebensgefährlich verwundet.