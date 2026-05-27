Messerattacke in Frankfurt: Zwei Männer verletzt
Frankfurt am Main - Erst gerieten sie in Streit, am Ende erlitten beide Männer Stich- und Schnitt-Verletzungen: Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt mit Hochdruck zu einer Messerattacke.
Die Bluttat ereignete sich in der Nacht zu Mittwoch in einer Wohnung in der Offenbacher Landstraße im Stadtteil Oberrad, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte.
Demnach ist noch unklar, weshalb ein 19-Jähriger und ein 26 Jahre alter Mann miteinander in Streit geraten.
Sicher ist aber, dass der Konflikt eskalierte: "Nach aktuellem Kenntnisstand versuchte der 19-Jährige, nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer auf den 26-Jährigen einzustechen", sagte ein Sprecher.
In der Folge kam es zu einem Gerangel, "bei welchem sich letztlich beide Personen Stich- und Schnittverletzungen zuzogen", hieß es weiter. Beide Männer seien nicht lebensgefährlich verwundet.
Die zwei Verletzten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in nahe liegende Krankenhäuser gebracht. Die Polizei ermittelt gegen beide Männer wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.
Erstmeldung vom 27. Mai, 6.37 Uhr, aktualisiert um 13.19 Uhr.
Titelfoto: Mike Seeboth