Mehrere Raubüberfälle in Frankfurt: Polizei fahndet und sucht Zeugen
Frankfurt am Main - Mehrere Raubüberfälle in Frankfurt beschäftigen die Polizei: Drei der Verbrechen sollen vermutlich von denselben Tätern verübt worden sein!
Die Serie an Überfällen begann am frühen Samstagabend in der Neuhofstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Pfingstsonntag mitteilte.
Demnach war ein 17-Jähriger gegen 18 Uhr zu Fuß in der Straße Unterwegs. In Höhe der Hausnummer 10 wurde er von drei jungen Männern angesprochen. Die Unbekannten drohten damit, den 17-Jährigen mit einer Pfefferpistole zu attackieren und raubten ihm 20 Euro.
Gegen 22 Uhr kam es in der Holzhausenstraße in Höhe der Hausnummer 62 zu einem zweiten Überfall: Drei Täter gingen auf einen 16-Jährigen zu "und raubten unter dem Vorwand, eine 'Taschenkontrolle' durchzuführen erneut Bargeld", wie ein Sprecher erklärte.
Nur etwa eine Stunde später ereignete sich im Reuterweg in Höhe der Hausnummer 69 ein dritter Raubüberfall: Die Täter fragten einen 16-Jährigen zunächst nach einer Powerbank. Dann überwältigten sie den Jugendlichen und raubten seine Schuhe.
"Bei den beschriebenen Fällen konnten übereinstimmende Beschreibungen der mutmaßlichen Täter erlangt werden, sodass hier mögliche Zusammenhänge bestehen", hieß es weiter. Zu den drei Räubern liegen Beschreibungen vor.
Überfälle in Serie: Fahndung nach drei Tätern
Erster Täter:
- etwa 16 Jahre alt
- circa 1,75 Meter groß
- von korpulenter Statur
- dunkelbraune Hautfarbe
- schwarze Kapuzenjacke
Zweiter Täter:
- ungefähr 17 Jahre alt
- etwa 1,84 Meter groß
- von dünner Statur
- kurze Afrofrisur
- hellbraune Hautfarbe
- grauer Kapuzenpulli
Dritter Täter:
- circa 1,84 Meter groß
- hellbraune Hautfarbe
Zeugen, die Hinweise zu den Überfällen oder zu den gesuchten Tätern geben können, sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06975510300 beim 3. Frankfurter Polizeirevier melden.
Raubüberfall in Frankfurt-Bornheim in der Nacht zu Sonntag
Ein weiterer Überfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag im Frankfurter Stadtteil Bornheim.
Drei Männer im Alter von 18 bis 19 Jahren saßen gegen 2 Uhr auf einer Bank im Günthersburgpark. Hier wurden sie von zwei Unbekannten auf Fahrrädern angesprochen und nach Tabak gefragt.
"Die Angesprochenen ließen sich jedoch nicht auf das Gespräch ein und verließen den Park", teilte die Polizei mit. Die beiden Fahrradfahrer folgten ihnen jedoch und holten sie in der Comeniusstraße ein.
Die zwei Räuber forderten "die Herausgabe von Wertsachen". Als ihnen dies verweigerte wurde, zückte einer der Kriminellen eine Pfefferpistole und feuerte eine Ladung Reizgas gegen die Opfer.
Danach flohen die Täter. Auch zu ihnen liegen Beschreibungen vor.
Erster Täter:
- etwa 17 bis 18 Jahre alt
- circa 1,80 Meter groß
- von normaler Statur
- blonde, lockige Haare
- fuhr ein Mountainbike
Zweiter Täter:
- circa 14 bis 15 Jahre alt
- ungefähr 1,60 Meter groß
- von dünner Statur
- fuhr ein schwarzes Damenrad
Der zweite Täter hatte die Pfefferpistole bei sich und feuerte damit auf die drei Opfer des Überfalls. Zeugen sollen sich in diesem Fall unter der Nummer 06975510600 beim 6. Frankfurter Polizeirevier melden.
Titelfoto: Montage: Bernd Thissen/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa