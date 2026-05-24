Mehrere Raubüberfälle in Frankfurt: Polizei fahndet und sucht Zeugen

Frankfurt am Main - Mehrere Raubüberfälle in Frankfurt beschäftigen die Polizei : Drei der Verbrechen sollen vermutlich von denselben Tätern verübt worden sein!

Der erste der insgesamt vier Raubüberfälle ereignete sich am frühen Samstagabend. (Symbolbild) © 5vision media/dpa

Die Serie an Überfällen begann am frühen Samstagabend in der Neuhofstraße, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Pfingstsonntag mitteilte.

Demnach war ein 17-Jähriger gegen 18 Uhr zu Fuß in der Straße Unterwegs. In Höhe der Hausnummer 10 wurde er von drei jungen Männern angesprochen. Die Unbekannten drohten damit, den 17-Jährigen mit einer Pfefferpistole zu attackieren und raubten ihm 20 Euro.

Gegen 22 Uhr kam es in der Holzhausenstraße in Höhe der Hausnummer 62 zu einem zweiten Überfall: Drei Täter gingen auf einen 16-Jährigen zu "und raubten unter dem Vorwand, eine 'Taschenkontrolle' durchzuführen erneut Bargeld", wie ein Sprecher erklärte.

Nur etwa eine Stunde später ereignete sich im Reuterweg in Höhe der Hausnummer 69 ein dritter Raubüberfall: Die Täter fragten einen 16-Jährigen zunächst nach einer Powerbank. Dann überwältigten sie den Jugendlichen und raubten seine Schuhe.

"Bei den beschriebenen Fällen konnten übereinstimmende Beschreibungen der mutmaßlichen Täter erlangt werden, sodass hier mögliche Zusammenhänge bestehen", hieß es weiter. Zu den drei Räubern liegen Beschreibungen vor.