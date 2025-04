200 Kilogramm Kokain und rund 1,2 Tonnen Marihuana: Sechs Verdächtige festgenommen

Frankfurt am Main - Sechs Personen wurden festgenommen: Der Frankfurter Zoll, das Hessische Landeskriminalamt (HLKA) und die Staatsanwaltschaft Wiesbaden sind in einer konzertierten Aktion gegen den Drogen-Schmuggel im Rhein-Main-Gebiet vorgegangen.

Zahlreiche Pakete mit Marihuana wurden sichergestellt. Daneben gehen die Ermittler auch einer Spur nach, bei der es um rund 200 Kilogramm Kokain geht. © Zollfahndungsamt Frankfurt am Main

Hierzu wurden am Freitag Wohn- und Geschäftsräume in Frankfurt am Main, Wiesbaden, dem Landkreisen Groß-Gerau und dem Man-Kinzig-Kreis durchsucht.

Zwei Frauen und vier Männer im Alter zwischen 26 und 32 Jahren wurden festgenommen.

"Gegen vier von ihnen, zwei Frauen und zwei Männer, liegen Haftbefehle vor", ergänzte ein Sprecher. Diese vier Verdächtigen sollten noch am Freitag dem Amtsgericht Wiesbaden vorgeführt werden. Die beiden anderen Männer wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die Bande stehe im Verdacht, "Drogen aus Thailand und der Dominikanischen Republik nach Deutschland geschmuggelt zu haben", hieß es weiter.