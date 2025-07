Mit Schusswaffe und Hammer: Fahndung nach Raubüberfall auf Juwelier

Frankfurt am Main - Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Frankfurt sucht die Polizei mit Fahndungsfotos nach den zwei Tätern. Sie raubten Armbanduhren und Schmuckstücke im Wert von rund 850.000 Euro!

Alles in Kürze

Die Montage zeigt links einen Räuber, der mit einer Schusswaffe droht. Auf dem rechten Bild besteigt der Mann ein Fahrrad, mit dem er vom Tatort floh. © Montage: Polizeipräsidium Frankfurt

Der Überfall ereignete sich bereits am 29. Juni, wie das Polizeipräsidium Frankfurt kürzlich mitteilte.

Demnach klingelte einer der Räuber gegen 10.40 Uhr an der Eingangstür eines Juweliers in der Hochstraße in der Frankfurter City.

Nachdem er Einlass erhalten hatte, zog der Kriminelle umgehend eine Schusswaffe aus einer Einkaufstüte, rief "Überfall" und bedrohte den Betreiber des Geschäfts.

Zugleich stürmte ein zweiter Täter den Verkaufsraum, zog einen Zimmermannshammer aus einem Rucksack und schlug damit mehrere gläserne Ausstellungsvitrinen ein.

"Anschließend packte der zweite Räuber insgesamt 40 hochwertige Armbanduhren und weitere Schmuckstücke in den mitgeführten Rucksack", ergänzte ein Sprecher. Der Wert der geraubten Gegenstände betrage circa 850.000 Euro.

Mit ihrer Beute flohen die beiden Räuber aus dem Juweliergeschäft und auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dort stiegen sie auf zwei Fahrräder, mit denen sie zuvor auch zu zum Tatort gefahren waren. Per Fahrrad setzen die Täter ihre Flucht durch den Stadtpark "Bockenheimer Anlage" fort.