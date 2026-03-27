30 Euro Beute: Unfähiges Bankräuber-Paar scheitert kläglich, wird dennoch angeklagt

Frankfurt am Main - Nach zwei Überfällen auf Bankfilialen in der Innenstadt von Frankfurt hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Mann und eine Frau erhoben.

Das Landgericht Frankfurt am Main werde nun entscheiden, ob es die Anklage zulässt und das Hauptverfahren eröffnet.

Beiden wird versuchte schwere räuberische Erpressung in zwei Fällen sowie schwerer Raub vorgeworfen. Sie sitzen in Untersuchungshaft.

Der 33-Jährige und die 35-Jährige sollen dabei gemeinsam aber kaum mehr als 30 Euro erbeutet haben, nachdem sie im ersten Versuch sogar ganz ohne Geld geflüchtet waren, wie die Behörde mitteilt.

Zweimal legte der 33-Jährige seine Geldforderung auf den Tresen und zeigte ein Messer. Großen Eindruck scheint er damit nicht gemacht zu haben. (Symbolbild) © 123rf/dolgachev

Laut Staatsanwaltschaft sollen die Beschuldigten am 13. November 2025 zunächst eine Filiale der Frankfurter Sparkasse aufgesucht haben. Der Mann habe dort einen Zettel mit einer Geldforderung auf den Tresen gelegt und ein großes Messer gezeigt.

Davon habe sich der Bankmitarbeiter jedoch nicht beeindrucken lassen, sodass der 33-Jährige die Filiale ohne Beute verlassen habe.

Anschließend habe der Mann eine Postbank-Filiale betreten, die die 35-Jährige zuvor ausgewählt hatte. Die Frau soll währenddessen von einer gegenüberliegenden Bäckerei-Filiale aus aufgepasst haben.

Auch in der zweiten Bank habe der Mann zunächst mit Zettel und Messer Geld gefordert, sei aber zum Verlassen der Filiale aufgefordert worden, hieß es weiter.

Wenige Minuten später soll er zurückgekehrt sein, erneut mit dem Messer Geld verlangt und dadurch den Alarm ausgelöst haben.

Schließlich habe er Bargeld im Wert von 30 Euro und 30 Cent vom Tresen genommen und sei geflüchtet. Ein Zeuge habe den Mann verfolgt und die Polizei zu beiden Verdächtigen geführt.