In den Unterarm! Polizeieinsatz in Frankfurt wird zu einer bissigen Angelegenheit

Frankfurt am Main - Ein Einsatz in einer Gaststätte auf der Mainzer Landstraße in Frankfurt ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Ein Polizist erlitt sogar eine Bissverletzung am Unterarm.

Die Frankfurter Polizei musste anrücken. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Laut Polizeiangaben vom Samstag wurden die Einsatzkräfte am Freitagabend gegen 20.05 Uhr in das Lokal in der Mainmetropole gerufen, da ein Gast (42) aggressiv gegenüber anderen Gästen vor Ort und den Mitarbeitern der Gaststätte auftrat.

Die angerückten Beamten konnten den Mann problemlos festnehmen. Als dieser danach allerdings zur Dienststelle befördert werden sollte, eskalierte die Situation im Streifenwagen.

Zunächst versuchte er demnach, seine Beine aus dem Fahrzeug zu strecken. Als einer der Polizisten das unterband, biss der Beschuldigte ihm in den Unterarm und beleidigte die Beamten mehrfach.

Die Fahrt aufs Revier konnte der alkoholisierter 42-Jährige mit seinem Widerstand nicht abwenden.