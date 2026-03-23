Geldautomaten gesprengt: Stehen sechs Männer bald vor Gericht?

Frankfurt am Main - Geht es bald vor Gericht? Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt hat in zwei weiteren Verfahren Anklage gegen sechs mutmaßliche Geldautomatensprenger erhoben.

Gegen sechs mutmaßliche Geldautomatensprenger wurde nun Anklage erhoben. Gehen die Fälle vor Gericht? (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Den 23 bis 34 Jahre alten Beschuldigten aus den Niederlanden, Belgien und Liberia wird Angaben zufolge vorgeworfen, in wechselnder Besetzung an insgesamt neun Taten beteiligt gewesen zu sein.

Laut der Behörde beläuft sich die Beute auf mehr als 457.000 Euro, der Schaden auf 493.000 Euro.

Die Anklagen wurden an den Landgerichten Darmstadt und Kassel erhoben, die nun über die Eröffnung der Hauptverfahren entscheiden.

Vorgeworfen werden den Männern unter anderem das Herbeiführen von Sprengstoffexplosionen, besonders schwerer Diebstahl und darüber hinaus auch Sachbeschädigung. Bei einigen der besagten Taten blieb es allerdings bei einem Versuch.

Wird die entsprechende Anklage zugelassen, setzen die Gerichte die Prozesstermine fest.