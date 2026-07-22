Junger Mann mit 22 Kilo Kokain am Frankfurter Flughafen erwischt

Frankfurt am Main - Ein 23 Jahre alter Franzose hatte 22 Kilogramm in Blöcke gepresstes Kokain im Koffer: Der junge Mann wurde vom Zoll am Frankfurter Flughafen erwischt und festgenommen!

Der Zoll am Flughafen Frankfurt kontrollierte gezielt den Koffer eines 23-Jährigen, der aus der Dominikanischen Republik angereist war. (Symbolfoto) © Montage: Andreas Arnold/dpa, Axel Heimken/dpa

Der Drogenfund ereignete sich bereits am 13. Juli, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Main am Mittwoch mitteilte.

Demnach war der 23-Jährige mit einem Flugzeug aus der Dominikanischen Republik in Frankfurt gelandet. Bei seiner Einreise überprüften Zollbeamte den Handgepäck-Koffer des jungen Manns und entdeckten dabei die Drogen.

"Der mutmaßliche Drogenschmuggler wurde noch am Gate vorläufig festgenommen und das Kokain im Schwarzmarktwert von circa. 1,6 Millionen Euro beschlagnahmt", ergänzte ein Sprecher.

Wie weiter mitgeteilt wurde, erfolgte die Kontrolle des 23-Jährigen durch den Zoll gezielt, da die Beamten durch sogenannte "Passenger Name Record"-Daten (PNR-Daten) auf den Reisenden aufmerksam geworden waren.