44-Jähriger greift im Gallus Polizistin (23) an und schlägt sie dienstunfähig
Frankfurt am Main - Am Morgen des Ostersonntags hat im Frankfurter Gallus ein Mann eine Polizistin angegriffen und so schwer verletzt, dass die 23-Jährige ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.
Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die Beamtin Teil einer Streife, die gegen 6.30 Uhr in der Günderroderstraße die Personalien eines 44-Jährigen wegen einer vorausgegangenen Körperverletzung feststellte.
Dabei soll der Mann plötzlich und unerwartet die Polizisten angegriffen haben. So soll er die 23-Jährige mit der flachen Hand und dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen haben.
Die Polizistin habe dadurch Schwellungen und eine Kratzwunde erlitten und sei nicht mehr dienstfähig gewesen.
Der 44-Jährige wurde auf das 4. Polizeirevier gebracht, wo er dann auch noch eine 26-jährige Beamtin mit sexuellen Anspielungen beleidigt haben soll.
Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sei der Mann dann wieder entlassen worden. Gegen ihn sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa