44-Jähriger greift im Gallus Polizistin (23) an und schlägt sie dienstunfähig

Frankfurt am Main - Am Morgen des Ostersonntags hat im Frankfurter Gallus ein Mann eine Polizistin angegriffen und so schwer verletzt, dass die 23-Jährige ihren Dienst nicht mehr fortsetzen konnte.

Die Polizeistreife hatte die Personalien des 44-Jährigen wegen einer vorangegangenen Körperverletzung aufgenommen, als dieser die Polizisten unvermittelt angriff. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei sagte, war die Beamtin Teil einer Streife, die gegen 6.30 Uhr in der Günderroderstraße die Personalien eines 44-Jährigen wegen einer vorausgegangenen Körperverletzung feststellte.

Dabei soll der Mann plötzlich und unerwartet die Polizisten angegriffen haben. So soll er die 23-Jährige mit der flachen Hand und dem Ellbogen ins Gesicht geschlagen haben.

Die Polizistin habe dadurch Schwellungen und eine Kratzwunde erlitten und sei nicht mehr dienstfähig gewesen.