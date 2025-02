Alarm am Hauptbahnhof Frankfurt: Frau ins Gleisbett gestoßen, dann kommt S-Bahn

Am Gleis 102 im unterirdischen Bereich des Frankfurter Hauptbahnhofs kam es zu einer Attacke und in der Folge beinahe zu einem schrecklichen Zusammenstoß. (Symbolbild) © Montage: Andreas Arnold/dpa (2)

Der Vorfall ereignete sich am zurückliegenden Dienstag gegen 12.15 Uhr am Gleis 102 in der unterirdischen B-Ebene des Hauptbahnhofs, wie die Bundespolizei in Frankfurt am heutigen Donnerstag mitteilte.

Demnach wurde die 25-Jährige ohne ersichtlichen Grund von einer 36 Jahre alten Frau attackiert. Die Täterin packte den Arm der jungen Frau und schleuderte sie ins Gleisbett.

Zum Glück bekamen Zeugen den Vorfall mit und eilten dem Opfer zu Hilfe. Sie zogen die 25-Jährige zurück auf den Bahnsteig.

"Gerade noch rechtzeitig, denn keine Minute später fuhr eine S-Bahn ein", fügte ein Polizeisprecher hinzu.