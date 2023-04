Alarm in Frankfurt: Polizei findet Waffen, Munition und Sprengstoff in großer Menge

Frankfurt am Main - Zunächst war nur vom Fund einer einzigen Handgranate die Rede, doch inzwischen ist klar: Bei einem Groß-Einsatz der Polizei in Frankfurt am Main wurden am gestrigen Freitag Schusswaffen, Munition und Sprengstoff in beträchtlicher Menge sichergestellt. Der Kampfmittelräumdienst musste mehrere Granaten vor Ort kontrolliert sprengen.