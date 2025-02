Attacke auf der Zeil in Frankfurt: 18-Jähriger in Klinik

Frankfurt am Main - Ein 18-Jähriger wurde mit Reizgas und einem "spitzen Gegenstand" attackiert - die Frankfurter Polizei fahndet nach vier jungen Männern!

Attacke in der Frankfurter City am Samstagabend: Die Polizei fahndet nach vier Tätern und sucht Zeugen! (Symbolbild) © Montage: dpa/Frank Rumpenhorst-dpa/Boris Roessler

Der Angriff ereignete sich am Samstagabend gegen 19 Uhr auf der Zeil in der Frankfurter City, wie die Polizei am heutigen Sonntag mitteilte.

Demnach griffen vier unbekannte junge Männer aus noch unbekannter Ursache ein 18-Jährigen an. Dabei wurde dem Opfer Reizgas ins Gesicht gesprüht. Zudem fügten die Täter dem Opfer "eine kleinere Wunde mit einem spitzen Gegenstand zu", wie ein Sprecher erklärte.

Noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei flohen die Angreifer in unbekannte Richtung.

Der Verletzte 18-Jährige wurde von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.