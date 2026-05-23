Bei Überfall mehrfach ins Gesicht geschlagen: So jung sind die Verdächtigen

Frankfurt am Main - Nach einem Raubüberfall in der Frankfurter Innenstadt konnte die Polizei rasch vier Verdächtige fassen, zum Teil noch minderjährig!

Nach einem Raubüberfall in der Frankfurter City konnte die Polizei am Freitagmorgen rasch vier Tatverdächtige identifizieren und festnehmen. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Die Tat ereignete sich am Freitagmorgen in der Töngesgasse, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstag mitteilte. Demnach war das Opfer, ein 39 Jahre alter Mann, gegen 6.20 Uhr zu Fuß in der Straße unterwegs.

Hier traten vier Jugendliche beziehungsweise junge Männer an den Fußgänger heran und umzingelten ihn.

Daraufhin soll einer der Täter "dem 39-Jährigen mehrfach ins Gesicht geschlagen und dessen Geldbörse geraubt haben", wie ein Sprecher erklärte.

Kurz darauf fuhr zufällig ein Streifenwagen am Tatort vorbei: Die vier Räuber flohen sofort.

Die alarmierte Polizei fahndete schon kurz darauf mit mehreren Streifenwagen nach den Kriminellen. Dabei konnten die Beamten vier mutmaßliche Täter identifizieren und festnehmen.