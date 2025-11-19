"Ich kann Dich auch abstechen": Verkehrspolizist in Frankfurt mit Messer bedroht

Frankfurt am Main - Ein Mitarbeiter der Frankfurter Verkehrspolizei wurde am Dienstagmittag mit einem Messer bedroht. Jetzt wird nach dem Täter gefahndet .

Jetzt wird nach dem etwa 60 Jahre alten Mann gefahndet. (Symbolfoto) © Lino Mirgeler/dpa

Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 34 Jahre alte Verkehrspolizist gerade dabei, in der Allerheiligenstraße in der Frankfurter Innenstadt einen Strafzettel auszustellen, als der ihm unbekannte Mann vorüberlief und ihn ansprach.

"Ich kann dich auch abstechen", habe dieser zu dem Polizisten gesagt und dabei ein Messer aus der Jackentasche gezogen.

Kurz darauf sei der Mann dann aber geflüchtet. Er wird wie folgt beschrieben: