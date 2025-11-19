"Ich kann Dich auch abstechen": Verkehrspolizist in Frankfurt mit Messer bedroht
Frankfurt am Main - Ein Mitarbeiter der Frankfurter Verkehrspolizei wurde am Dienstagmittag mit einem Messer bedroht. Jetzt wird nach dem Täter gefahndet.
Wie ein Polizeisprecher sagte, war der 34 Jahre alte Verkehrspolizist gerade dabei, in der Allerheiligenstraße in der Frankfurter Innenstadt einen Strafzettel auszustellen, als der ihm unbekannte Mann vorüberlief und ihn ansprach.
"Ich kann dich auch abstechen", habe dieser zu dem Polizisten gesagt und dabei ein Messer aus der Jackentasche gezogen.
Kurz darauf sei der Mann dann aber geflüchtet. Er wird wie folgt beschrieben:
- etwa 60 Jahre alt
- weiße Haare
- schmales Gesicht
- braune Schieber-Mütze
- dunkle Jacke
Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069/755-10100 in Verbindung zu setzen.
