Kokain für über 1,6 Millionen Euro: Spürhund Donut lässt Mega-Drogenschmuggel platzen
Frankfurt am Main - Spürhund Donut hat am Flughafen Frankfurt einen Mega-Drogenschmuggel erschnüffelt: Insgesamt 24 Kilogramm Kokain mit einem Straßenverkaufswert von über 1,6 Millionen Euro haben die Zollbeamten daraufhin aus dem Verkehr gezogen!
Wie eine Sprecherin des Hauptzollamts Frankfurt am Montag mitteilte, hatte die Kontrolle bereits am 4. Juli stattgefunden. Untersucht worden sei das Gepäck eines Flugs aus Montego Bay auf Jamaika.
Bei einem Hartschalenkoffer reagierte Donut. Bei der anschließenden Kontrolle fielen den Zollbeamten dann die 24 Kilogramm Kokain in die Hände.
Die Droge war in insgesamt 20 in Folie eingewickelten Blöcken transportiert worden.
"Dies ist schon eine beachtliche Menge für den Transport in einem Koffer", sagte Pressesprecherin Isabell Gillmann. "Häufig hatten wir schon besondere Verstecke. Aber es ist auch nicht das erste Mal, dass die wir die Blöcke offen im Koffer gefunden haben."
Der mutmaßliche Drogenschmuggler, ein 20 Jahre alter Mann, sei noch am Flughafen vorläufig festgenommen worden.
Titelfoto: Hauptzollamt Frankfurt am Main