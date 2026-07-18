Homophobe Attacke während CSD in Frankfurt: Glasflasche ins Gesicht geschlagen

Frankfurt am Main - Seit Donnerstag wird der Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt gefeiert - doch er wird überschattet von zwei queerfeindlichen Attacken. In einem Fall wurde einem homosexuellen Mann eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen!

In der Nacht zu Samstag kam es zu zwei queerfeindlichen Angriffen in Frankfurt. Sie überschatten den CSD in der Stadt. (Symbolbild) © Montage: 123RF/pixora, Monika Skolimowska/dpa

Der Angriff mit der Flasche ereignete sich in der Nacht zu Samstag auf der Kreuzung Battonnstraße/Lange Straße im Frankfurter Allerheiligenviertel, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war ein 62 Jahre alter Mann "mit seinem Partner Händchen haltend" auf der Battonnstraße zu Fuß unterwegs. In Höhe eines Kiosks bei der Kreuzung wurde zunächst eine Glasflasche nach dem Paar geworfen, sie zersplitterte "zwischen den beiden auf den Boden", wie ein Sprecher erklärte.

Daraufhin wandte sich der 62-Jährige an dem Mann, der die Flasche geworfen hatte und frage nach dem Grund für die Anfeindung.

Nun ging der Täter auf das Opfer zu und schlug "unter Verweis auf die sexuelle Orientierung des Geschädigten" unmittelbar mit einer zweiten Glasflasche zu. "Der 62-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht", hieß es weiter.

Danach floh der Angreifer in Richtung Allerheiligentor. Die Polizei ermittelt zu der homophoben Attacke und fahndet nach dem Mann.

Zu dem Angreifer liegt diese Beschreibung vor:

circa 25 Jahre alt

etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß

von dünner Statur

kurze, lockige Haare

weißer Jogginganzug

Kurze Zeit später kam zu einer zweiten queerfeindlichen Gewalttat in Frankfurt.