Homophobe Attacke während CSD in Frankfurt: Glasflasche ins Gesicht geschlagen
Frankfurt am Main - Seit Donnerstag wird der Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt gefeiert - doch er wird überschattet von zwei queerfeindlichen Attacken. In einem Fall wurde einem homosexuellen Mann eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen!
Der Angriff mit der Flasche ereignete sich in der Nacht zu Samstag auf der Kreuzung Battonnstraße/Lange Straße im Frankfurter Allerheiligenviertel, wie die Polizei mitteilte.
Demnach war ein 62 Jahre alter Mann "mit seinem Partner Händchen haltend" auf der Battonnstraße zu Fuß unterwegs. In Höhe eines Kiosks bei der Kreuzung wurde zunächst eine Glasflasche nach dem Paar geworfen, sie zersplitterte "zwischen den beiden auf den Boden", wie ein Sprecher erklärte.
Daraufhin wandte sich der 62-Jährige an dem Mann, der die Flasche geworfen hatte und frage nach dem Grund für die Anfeindung.
Nun ging der Täter auf das Opfer zu und schlug "unter Verweis auf die sexuelle Orientierung des Geschädigten" unmittelbar mit einer zweiten Glasflasche zu. "Der 62-Jährige erlitt hierdurch Verletzungen im Gesicht", hieß es weiter.
Danach floh der Angreifer in Richtung Allerheiligentor. Die Polizei ermittelt zu der homophoben Attacke und fahndet nach dem Mann.
Zu dem Angreifer liegt diese Beschreibung vor:
- circa 25 Jahre alt
- etwa 1,75 Meter bis 1,80 Meter groß
- von dünner Statur
- kurze, lockige Haare
- weißer Jogginganzug
Kurze Zeit später kam zu einer zweiten queerfeindlichen Gewalttat in Frankfurt.
LGBTQ-Feindliche Angriffe in Frankfurt: Polizei sucht Zeugen
Gegen 3.45 Uhr wurden aus einer Gruppe heraus mehrere Flaschen in den Eingangsbereich einer bei Angehörigen der LGBTQ-Community beliebten Bar in der Alten Gasse geworfen.
"Personen wurden hierbei nicht verletzt, jedoch entstand Sachschaden an einer Glasscheibe", ergänzte der Sprecher.
Die Täter flohen. Eine Streifenwagen-Besatzung, die sich in der Nähe aufhielt, "konnten auf der Anfahrt eine flüchtende Gruppe wahrnehmen, die sich daraufhin zerstreute". Die Beamten nahmen einen 21-Jährigen fest. Gegen den Verdächtigen werde nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ermittelt.
Die Frankfurter Polizei sucht zu beiden queerfeindlichen Attacken in der Nacht zu Samstag Zeugen, "die Angaben zu den Taten oder den Tätern machen können", schloss der Sprecher seinen Bericht ab. Hinweise werden unter der Telefonnummer 06975510100 entgegengenommen.
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