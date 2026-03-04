Sprengstoff-Anschläge auf Bestellung? Jüngster Verdächtiger erst 13 Jahre alt

Frankfurt am Main/Niederlande - Eine Serie von Anschlägen auf Restaurants und private Wohnhäuser in Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet geht offenbar auf ein neues kriminelles Phänomen zurück: "Violence as a Service"! Dabei handele es sich um "schwere Gewaltstraftaten", die quasi auf Bestellung verübt würden. Ein 20-jähriger Niederländer wurde am Dienstag festgenommen.

Die Anschlags-Serie begann am 17. Juli mit einer heftigen Explosion vor einem Restaurant in der Kaiserleistraße in Offenbach am Main. © 5VISION.NEWS

Der junge Mann sei "nach umfangreichen und intensiven Ermittlungen" in den Niederlanden gefasst worden, teilten das Polizeipräsidium Frankfurt und die Frankfurter Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit.

Insgesamt würde gegen eine Frau und vier Männer im Alter von 18 bis 24 Jahren ermittelt. Dabei gehe es um schwere Brandstiftung und in einem Fall auch um versuchten Mord. "Der jüngste Tatbeteiligte, der wegen seines Alters nicht als Beschuldigter im Gesamtkomplex geführt wird, war zur Tatzeit gerade einmal 13 Jahre alt", betonte ein Sprecher.

Die Wohnungen und Autos der fünf Verdächtigen aus den Niederlanden seien am Dienstag von niederländischen und deutschen Ermittlern durchsucht worden. Im Zuge dessen wurden Datenträger, "rauschgiftverdächtige Substanzen" sowie bei dem 20-jährigen Hauptverdächtigen "zwei Schusswaffen und Munition" sichergestellt.

Der mutmaßliche Haupttäter soll die Anschläge mit Sprengsätzen in und um Frankfurt koordiniert und die eigentlichen Täter "in den Niederlanden rekrutiert, beim Bombenbau angeleitet, nach Deutschland gefahren und bei der Tatausführung hier vor Ort überwacht und geführt haben", hieß es weiter. Gegen den Mann wurde ein Haftbefehl erlassen.

"Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat die Auslieferung des 20-Jährigen nach Deutschland ersucht, damit er sich hier für die ihm vorgeworfenen Taten verantworten kann", betonte der Sprecher.