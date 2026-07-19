Fahrer nach Abholung von Frankfurter Club zusammengeschlagen und ausgeraubt: 36-Jähriger schwer verletzt

Frankfurt am Main - In der Nacht zum Sonntag wurde in Frankfurt der Fahrer (36) eines Fahrdienstleisters von vier Fahrgästen zusammengeschlagen und ausgeraubt, nachdem er diese von einem Club am Flughafen abgeholt hatte.

Die Kripo Frankfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und fahndet nach den vier Männern. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Sonntag sagte, hatten die vier Männer den Fahrer zunächst zu dem Club beordert, damit dieser sie in die Mörfelder Landstraße im Frankfurt Stadtteil Sachsenhausen bringt.

Während der Fahrt soll es bereits wegen des Verhaltens der Fahrgäste zu einem Streit mit dem 36-Jährigen gekommen sein. Am Zielort habe der Fahrer dann wie ausgemacht gegen 0.30 Uhr angehalten.

Kurz darauf sollen die Fahrgäste den Fahrer dann aus dem Wagen gezogen, massiv auf ihn eingeschlagen und ihm schließlich das Bargeld geraubt haben.

Danach flüchteten die Männer laut Polizei in unbekannte Richtung.