Rätselhafter Kampf in Frankfurt: Blutspuren auf Boden, fielen Schüsse?

Frankfurt am Main - Vor einem Kiosk mit angegliederter Sportsbar in der Mainmetropole Frankfurt kam es zu einem Kampf, welcher der Polizei viele Rätsel aufgibt - Zeugen werden dringend gesucht!

Jedoch flohen alle an dem Kampf beteiligten Akteure in unbekannte Richtung vom Tatort, bevor die Polizei eintraf.

Der mysteriöse Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht zum gestrigen Freitag vor "Donkey's Kiosk" und "Donkey's Sportsbar" in der Rohrbachstraße in Frankfurt-Bornheim, wie die Polizei mitteilte.

Hinzu kommen Beschädigungen an einer großen Glasscheibe, die an Einschusslöcher erinnern. Ob allerdings tatsächlich Schüsse abgegeben wurden, ist noch völlig unklar.

Was die Ermittler besonders alarmiert: Nach dem Kampf wurden Blutspuren auf dem Boden entdeckt, es gab also offenbar mindestens eine verletzte Person.

Wie das Bild zeigt, weist eine Glasscheibe von "Donkey's Sportsbar" in Frankfurt-Bornheim Beschädigungen auf, die an Einschusslöcher erinnern - wurden in der Rohrbachstraße Schüsse abgegeben? © 5VISION.NEWS

Die Ermittler nehmen den Fall sehr ernst. Es kam am Freitag zu umfangreichen Maßnahmen zur Spurensicherung, die auch vorübergehende Straßensperrungen in Frankfurt-Bornheim zur Folge hatten.

Aktuell vermuten die Polizisten, dass der Kampf vor dem Kiosk und der Sportsbar "im Zusammenhang mit dem gewaltsamen, öffentlich ausgetragenen Konflikt zweier rivalisierender Gruppierungen in der jüngsten Vergangenheit" stehen könnte. Hierzu sei bereits im Mai eine Sonderkommission eingerichtet worden.

Diese Kämpfe brächten stets erhebliche Gefahren für Unbeteiligte mit sich. Das Polizeipräsidium Frankfurt ermittelt daher mit Hochdruck.

Was den jüngsten Vorfall in der Rohrbachstraße in Frankfurt-Bornheim betrifft, so sucht die Kriminalpolizei der Mainmetropole hierzu Zeugen.

Hinweise zu dem Kampf nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 06975553110 entgegen.