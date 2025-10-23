Zwei Senioren in Frankfurt krankenhausreif geprügelt: Polizei sucht Zeugen
Frankfurt am Main - Eine ebenso hinterhältige wie brutale Attacke gibt der Polizei in Frankfurt Rätsel auf, die Beamten suchen daher dringend Zeugen.
Der Angriff ereignete sich bereits am Samstag im Stadtteil Ginnheim, wie das Polizeipräsidium Frankfurt nun mitteilte. Dabei wurden zwei Männer (81 und 83 Jahre alt) schwer verletzt.
Die beiden Senioren waren demnach zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr zu Fuß auf der Ginnheimer Landstraße unterwegs, um Einkäufe zu erledigen.
Auf dem Heimweg wurden sie an der Ecke Ginnheimer Landstraße/Am Eichenloh "plötzlich von hinten angegriffen, gegen Rücken und Kopf geschlagen, sodass beide zu Boden stürzten und nicht unerheblich verletzt wurden", wie ein Sprecher erklärte.
Die beiden Schwerverletzten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.
Attacke in Frankfurt-Ginnheim: Wer hat den Angriff beobachtet?
Die Polizei ermittelt mit Hochdruck zu der Attacke, steht dabei aber vor einem Problem.
"Aufgrund des hinterlistigen Angriffs von hinten ergaben sich weder genaue Angaben zur Anzahl, noch zur Beschreibung des oder der Täter", hieß es weiter.
Der Tatort befinde sich aber in der Nähe der U-Bahn-Haltestelle "Ginnheim Mitte".
Ebenso seien hier diverse Geschäfte und Lokale ansässig, weshalb die Frankfurter Polizei davon ausgehe, "dass Zeugen auf den Vorfall aufmerksam geworden sein dürften".
Wer den Angriff gegen die beiden Senioren beobachtet oder den beziehungsweise die Täter gesehen habe, solle sich bitte unter der Telefonnummer 06975511200 bei den Polizisten melden.
Titelfoto: Montage: dpa/Boris Roessler (2)