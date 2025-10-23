Zwei Senioren in Frankfurt krankenhausreif geprügelt: Polizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main - Eine ebenso hinterhältige wie brutale Attacke gibt der Polizei in Frankfurt Rätsel auf, die Beamten suchen daher dringend Zeugen.

Nach einer Attacke in Frankfurt-Ginnheim wurde zwei schwer verletzte Senioren vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (Symbolbild) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa (2)

Der Angriff ereignete sich bereits am Samstag im Stadtteil Ginnheim, wie das Polizeipräsidium Frankfurt nun mitteilte. Dabei wurden zwei Männer (81 und 83 Jahre alt) schwer verletzt.

Die beiden Senioren waren demnach zwischen 15.30 Uhr und 16.30 Uhr zu Fuß auf der Ginnheimer Landstraße unterwegs, um Einkäufe zu erledigen.

Auf dem Heimweg wurden sie an der Ecke Ginnheimer Landstraße/Am Eichenloh "plötzlich von hinten angegriffen, gegen Rücken und Kopf geschlagen, sodass beide zu Boden stürzten und nicht unerheblich verletzt wurden", wie ein Sprecher erklärte.

Die beiden Schwerverletzten wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes versorgt und in ein nahe liegendes Krankenhaus gebracht.