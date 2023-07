"Eins-gegen-Eins": 24-Jähriger fordert nach Streit am Kiosk Polizist zum Zweikampf heraus

Frankfurt am Main - Weil er einen Streit schlichten wollte, wurde im Frankfurter Bahnhofsviertel am Mittag des gestrigen Samstags ein Polizist verletzt.

Wieder einmal kam es am Frankfurter Hauptbahnhof zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung mit der Polizei. (Archivbild) © Arne Dedert/dpa

Ein Sprecher der Polizei berichtete am Sonntag, was sich gegen 13.50 Uhr an einem Kiosk in der Mannheimer Straße zugetragen hatte.

Dort war es zu einem Streit zwischen zwei Männern gekommen, der zu eskalieren drohte. Zeugen riefen daraufhin die Polizei.

Die Beamten schafften es dann zunächst auch erfolgreich, die beiden Kontrahenten voneinander zu trennen. Dann jedoch ging einer der beiden Männer - ein 24-Jähriger - auf die Polizisten los.

Laut dem Polizeisprecher soll der Täter dann einen Polizisten an den Armen festgehalten und versucht haben, an seine Waffen zu gelangen. Daraufhin wurde der Mann zu Boden gebracht und anschließend mit Handschellen gefesselt.

Dabei erlitten sowohl der Täter als auch einer der Polizisten leichte Verletzungen.