Juwelen für halbe Million Euro in Frankfurt geklaut: Polizei nimmt vier Tatverdächtige fest

Nachdem bei einem Frankfurter Juwelier Schmuck für 500.000 Euro gestohlen worden war, hat die Polizei am gestrigen Sonntag vier Tatverdächtige festgenommen.

Von Marc Thomé

Frankfurt am Main - Schmuck im Wert einer halben Million Euro hatten die Täter am vergangenen Wochenende bei einem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Kaiserstraße in Frankfurt erbeutet. Jetzt meldet die Polizei nach intensiven Ermittlungen vier Festnahmen.

Insgesamt klauten die Diebe Schmuck im Wert von einer halben Million Euro. (Symbolbild) © Frankfurt Rumpenhorst/dpa Die Täter waren im Zeitraum zwischen Freitag um 18.30 Uhr und dem darauf folgenden Samstagabend um 21.30 Uhr in den Verkaufsraum des Geschäfts eingedrungen und hatten dort den wertvollen Schmuck aus der Auslage und den Schubladen geklaut. Laut einem Sprecher der Polizei ist noch nicht geklärt, wie sich die Einbrecher Zugang zu dem Gebäude verschaffen konnten. Wie der Sprecher weiter berichtete, war den Fahndern noch am Samstagabend ein Fahrzeug mit vier verdächtigen Personen aufgefallen, das sie dann zu einer Garage in Offenbach und zu einem Apartmentkomplex im südhessischen Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) führte. Die weiteren Ermittlungen - unter anderem die Auswertung der Überwachungskameras - hatten demnach dazu geführt, dass sich die Verdachtsmomente gegen die vier Männer erhärteten, weshalb die Fahnder sowohl die Garage in Offenbach als auch das Apartment in Griesheim beobachteten. Frankfurt Kriminalität Anschlag geplant? In Bahnstation entsorgte Granate gibt Polizei weiterhin Rätsel auf Als die vier Tatverdächtigen am gestrigen Sonntag das Apartment verließen und mit zwei Autos davonfuhren, hefteten sich Zivilfahnder an ihre Fersen. In Griesheim und im nahe gelegenen Büttelborn (Kreis Groß-Gerau) stoppten die Beamten schließlich die beiden Fahrzeuge und nahmen die vier Männer im Alter von 35, 39, 50 und 51 Jahren fest.

Bereits am Samstagabend hatten die Ermittler ein Auto mit verdächtigen Personen auf dem Schirm. Am Tag darauf erfolgte der Zugriff. (Symbolbild) © 123rf/Heiko Koeverling

Ermittler stellen große Mengen Schmuck und Einbruchswerkzeug sicher