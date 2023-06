Frankfurt: Exhibitionist auf E-Scooter bedrängt elfjähriges Mädchen

Frankfurt am Main - Der Täter war mit einem hellroten E-Scooter des Verleih-Services "Voi" unterwegs: Im Frankfurter Stadtteil Kalbach-Riedberg trieb am gestrigen Samstag ein Exhibitionist sein Unwesen - ein elfjähriges Mädchen wurde belästigt!

Die Polizei in Frankfurt fahndet nach einem etwa 20 Jahre alten Exhibitionisten, der am Samstag im Stadtteil Kalbach-Riedberg ein elfjähriges Mädchen belästigte. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Die Elfjährige war gegen 11.30 Uhr zu Fuß in der Straße "Am Himmerich" in der Nähe des Kätcheslachparks unterwegs, wie die Polizei in Frankfurt am heutigen Sonntag mitteilte.

Dort näherte sich ein bislang unbekannter Mann auf einem hellroten E-Scooter dem Kind. Der Täter sprach das Mädchen an, "entblößte sich und zeigte sich ihr in schamverletzender Weise", wie ein Sprecher erklärte.

Zum Glück reagierte die Elfjährige genau richtig: Sie begann, laut zu schreien. Daraufhin floh der Exhibitionist auf dem E-Scooter in Richtung Riedbergzentrum.

Das Mädchen wandte sich nach dem Vorfall an ihren Vater, der seinerseits umgehend die Polizei alarmierte.

Die Beamten leiteten sofort eine Fahndung nach dem Exhibitionisten ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach dem Täter dauert weiter an.