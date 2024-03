Kurios: So ließ Sexpuppe einen Drogendealer in Frankfurt auffliegen!

Frankfurt am Main - Eine Sexpuppe hat die Frankfurter Polizei in sehr kurioser Weise auf die Spur eines Drogendealers gebracht.

Zeugen hatten vermutet, dass es sich bei der Sexpuppe um eine leblose Frau handelt. (Symbolbild) © Steffen Trumpf/dpa

Ein Sprecher schilderte am heutigen Montag, was sich da am Sonntagnachmittag in der Hunsrückstraße im Frankfurter Stadtteil Unterliederbach zugetragen hatte.

Demnach hatten sich besorgte Zeugen gegen 8 Uhr bei der Polizei gemeldet. Sie hatten beobachtet, dass die Beine einer leblosen Frau aus einem Bauwagen hängen würden. Neben der Frau stünde zudem ein Mann, der sie mit einem Hochdruckreiniger bearbeitet.

Also machte sich eine Streife auf in die Hunsrückstraße, um sich selbst ein Bild von der nicht gerade alltäglichen Situation zu machen. In dem Bauwagen trafen die Beamten dann einen 39-jährigen Mann an. Die leblose Frau stellte sich vor Ort allerdings als Sexpuppe heraus.

Dafür entdeckten die Polizisten im Bauwagen ein größeres Sortiment an Drogen. Insgesamt stellten sie 550 Gramm Marihuana, etwa 155 Gramm Haschisch, fünf Gramm Crystal Meth, ein Gramm Ecstasy, etwas Crack und 110 Gramm Amphetamine sicher.