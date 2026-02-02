Frau will im Bahnhofsviertel Beamten in die Wade beißen und verletzt zwei Polizisten

Frankfurt am Main - Im Bahnhofsviertel in Frankfurt hat eine 44 Jahre alte Frau zwei Polizisten verletzt. Einem der Beamten hatte sie sogar versucht, in die Wade zu beißen.

Die Polizisten waren am frühen Samstagnachmittag Ermittlungen nachgegangen, als sich die 44-Jährige zu ihnen gesellte und anfing zu pöbeln. (Archivbild) © Fabian Sommer/dpa

Wie ein Sprecher der Frankfurter Polizei am Montag mitteilte, war es bereits am Samstag zu dem Vorfall gekommen.

Demnach waren die beiden Polizisten bei Ermittlungen gegen 13 Uhr in der Moselstraße unterwegs, als sich die Frau zu ihnen stellte. Die Straße gehört zum Frankfurter Rotlichtviertel und ist zudem einer der Hauptorte der lokalen Drogenszene.

Die 44-Jährige soll die Beamten dann verbal provoziert und unter anderem mit Nüssen auf den Streifenwagen geworfen haben. Daraufhin wollten die Polizisten die Identität der Frau feststellen.

Allerdings wehrte sich diese und schlug dabei einem der Ordnungshüter gegen die Schulter. Bei der nun folgenden Festnahme verletzte sie auch den anderen Beamten leicht. Sie selbst erlitt ebenfalls eine Blessur an der Lippe, als sie versuchte, einen der Beamten in die Wade zu beißen.