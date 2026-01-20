Pflegerin festgenommen: Verdacht auf dreifachen Mordversuch

Frankfurt am Main/Main-Taunus-Kreis - Wegen des Verdachts des dreifachen versuchten Mordes ist eine Pflegekraft festgenommen worden.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Frankfurt war die 53-jährige Beschuldigte in einer Seniorenresidenz im Main-Taunus-Kreis beschäftigt, wo sie sich um Wachkomapatienten gekümmert hat.

Der Deutschen wird vorgeworfen, in mindestens zwei Nachtdiensten im Februar 2025 an drei Wachkomapatienten die Pulsoximeter entfernt zu haben, "um während ihrer Nachtschicht nicht durch optische oder akustische Alarmsignale gestört und zu pflegerischen Handlungen veranlasst zu werden".

Dabei soll die Frau jeweils den Tod der Patienten "zumindest billigend in Kauf genommen haben". Zudem soll ihr auch bewusst gewesen sein, dass sich der Zustand der Patienten unmittelbar lebensbedrohlich verändern könnte.

Mit dem sogenannten Pulsoximeter werden den Angaben zufolge Puls und Sauerstoffsättigung des peripheren Blutes registriert und kontrolliert. Das Gerät wird üblicherweise am Finger angebracht.