Explosion bei Grünen-Politikerin: Verdächtiger Porsche-Fahrer gefasst

Dietzenbach/Wiesbaden - Rund drei Monate nach der Explosion vor dem Wohnhaus einer Kommunalpolitikerin in Dietzenbach (Kreis Offenbach) ist ein Tatverdächtiger gefasst worden.

Einige Überwachungsvideos zeigten den mutmaßlichen Täter und sein Fluchtfahrzeug. © Bildmontage: Hessisches Landeskriminalamt

Ein 36-Jähriger sei nach Durchsuchungen in Frankfurt und Offenbach am frühen Donnerstagmorgen festgenommen worden, teilte das Landeskriminalamt (LKA) Hessen in Wiesbaden mit.

Gegen den Mann wurde Haftbefehl erlassen wegen des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Er wurde den Angaben zufolge anschließend wieder außer Vollzug gesetzt, dafür muss der Verdächtige als Auflage eine Fußfessel tragen.

Bei der Explosion vor dem Wohnhaus der Grünen-Kommunalpolitikerin am 16. Oktober vergangenen Jahres war niemand verletzt worden, es entstand aber erheblicher Schaden an der Haustür.

Die Polizei schloss ein politisches Motiv nicht aus, daher nahm der Staatsschutz die Ermittlungen mit auf. Das Motiv der Tat ist weiter nicht bekannt, laut LKA laufen die Ermittlungen dazu weiter.