Mädchen auf Rad von Auto erfasst: Person am Steuer fährt einfach weg, Polizei sucht dringend Zeugen

Frankfurt am Main - Ein Mädchen (12) ist im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen von einem Auto erfasst und verletzt worden. Von dem Fahrer oder der Fahrerin des Wagens fehlt noch jede Spur. Die Polizei sucht dringend nach Zeugen.

Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war das Kind am 16. Januar gegen 8.05 Uhr auf seinem Fahrrad auf der Oppenheimer Landstraße in Fahrtrichtung Niederrad unterwegs, als es auf Höhe der Kreuzung zur Mörfelder Landstraße von dem Hinterreifen eines vorbeifahrenden Fahrzeugs touchiert wurde.

Den Angaben zufolge kam das Mädchen durch die Berührung zu Fall und verletzte sich dabei leicht.

Die Person, die das Auto fuhr, stieg zwar kurz aus und schaute nach dem Kind, entfernte sie sich kurz darauf jedoch unberechtigt von der Unfallstelle.

Die Ermittlungen der Polizei zum genauen Hergang laufen derzeit auf Hochtouren, es wird seitens der Beamten um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.