Gebissen und ins Gesicht getreten: Fahrkarten-Kontrolleur in Frankfurt angegriffen und verletzt

Frankfurt am Main - Am frühen Dienstagnachmittag wurde im Frankfurter Stadtteil Niederursel ein 44-jähriger Fahrkartenkontrolleur von einem weiblichen Fahrgast so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Bei der Kontrolle konnte die 25-Jährige keinen gültigen Fahrausweis vorlegen. Daraufhin bat der Kontrolleur den Busfahrer, an der nächsten Polizeiwache anzuhalten. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Die Polizei nahm die 25 Jahre alte Täterin vorübergehend fest. Sie muss sich nun wegen des Verdachts der Körperverletzung verantworten.

Ein Polizeisprecher schilderte das Geschehen. Demnach führte der 44-Jährige mit einer 35-jährigen Kollegin gegen 14.30 Ihr in einem Bus der Linie 29 Fahrkartenkontrollen durch, als ihnen die Frau auffiel.

Die 25-Jährige habe beim Erblicken der Kontrolleure nämlich offensichtlich noch schnell versucht, auf dem Handy ein Ticket zu lösen.

Jedenfalls habe sie bei der Kontrolle keinen gültigen Fahrausweis zur Verfügung gehabt. Also baten die Kontrolleure den Busfahrer, vor dem nahe gelegenen 14. Polizeirevier anzuhalten.

Nach dem Aussteigen habe die 25-Jährige dann einen Fluchtversuch unternommen, den der Kontrolleur verhinderte, indem er sich der Frau in den Weg stellte.