GLE 63 AMG gegen CLS 550: Illegales Rennen von Mercedes-Boliden im Ostend gestoppt

Frankfurt am Main - In der Nacht zum Samstag hat die Polizei im Frankfurter Ostend ein illegales Autorennen zwischen zwei PS-starken Boliden gestoppt.

Die Polizei hatte das illegale Autorennen am frühen Samstagmorgen im Frankfurter Ostend gestoppt. (Symbolfoto) © 123RF/hxdbzxy

Beteiligt waren ein Mercedes GLE 63 S AMG (über 600 PS) und ein Mercedes CLS 550 (über 400 PS).

Das Ganze passierte am frühen Samstagmorgen. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war eine Streife gegen 0.45 Uhr in der Stresemannstraße unterwegs, als die beiden Mercedes-Luxusschlitten an den Beamten vorbeirasten.

Diese informierten Kollegen einer weiteren, sich in der Nähe befindlichen Streife, und beide Polizeiwagen nahmen daraufhin die Verfolgung auf - ebenfalls in extremer Geschwindigkeit, wie der Polizeisprecher betonte.

An einer roten Ampel hielten die beiden Raser kurz an, um dann sofort wieder heftig zu beschleunigen, als diese auf Grün umsprang. Kurze darauf konnten die beiden Streifenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht die beiden zum Anhalten bewegen.