19.06.2025 11:53 Großer Polizei-Einsatz in Frankfurt: Zwei Menschen verletzt

In der Wasserhofstraße in Frankfurt-Oberrad kam es am späten Mittwochabend zu einem großen Polizei-Einsatz: Zwei Menschen wurden verletzt!

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Am späten Mittwochabend kam es in Frankfurt zu einem großen Polizeieinsatz: Zwei Menschen wurden verletzt! Alles in Kürze Großer Polizeieinsatz in Frankfurt

Zwei Menschen in Oberrad verletzt

Vorfall in der Wasserhofstraße

Polizei sperrt Straßen ab

Ermittlungen noch im Gange Mehr anzeigen In der Wasserhofstraße in Frankfurt-Oberrad kam es am späten Mittwochabend zu einem Polizei-Einsatz. © 5VISION.NEWS Der Vorfall ereignete sich in der Wasserhofstraße im Stadtteil Oberrad, wie ein Polizeisprecher gegenüber TAG24 bestätigte. Demnach wurden zwei Menschen verletzt. Nähere Hintergründe könnten nicht mitgeteilt werden, da die Ermittlungen noch andauerten. Frühestens am Freitagmorgen sei mit weiteren Informationen zu rechnen. Fotos zeigen, dass die Polizei die Wasserhofstraße weiträumig absperrte. Frankfurt Crime Mann ins Gesicht geschossen: Täter flieht mit Frankfurter S-Bahn Betroffen war demnach auch eine Einmündung von der Wasserhofstraße in die Wehrstraße, welche zum Parkplatz des bekannten Frankfurter Lokals "Gerbermühle" führt. Gerüchte über einen Streit und einen Kampf wollte der Sprecher des Polizeipräsidiums Frankfurt weder bestätigen noch dementieren.

Titelfoto: 5VISION.NEWS