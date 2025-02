26.02.2025 12:59 Haschisch, Kokain und Ecstasy: Schlag gegen Drogendealer in Frankfurt

Die Polizei in Frankfurt am Main ist am Dienstag mit einer Razzia gegen Drogendealer im Bahnhofsviertel vorgegangen. Dabei wurden 17 Personen festgenommen.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Mit einer gezielten Aktion ist die Frankfurter Polizei gegen den Rauschgifthandel im Bahnhofsviertel der Mainmetropole vorgegangen. Dabei wurden 17 Männer festgenommen, die Drogen Marihuana, Haschisch, Kokain und Ecstasy wurden sichergestellt. Beamte der Frankfurter Polizei, der Schutz- und der Kriminalpolizei wurden für die Razzia im Bahnhofsviertel zusammengezogen. (Symbolbild) © Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa Die Razzia fand am gestrigen Dienstag statt, wie das Polizeipräsidium Frankfurt mitteilte. Demnach richtete sich die Maßnahme gezielt gegen eine Gruppe junger Männer, die schon seit einiger Zeit im Bereich der Ecke "Münchener Straße"/"Am Hauptbahnhof" agiere. Die mutmaßlichen Rauschgifthändler hätten durch "aggressives und aufdringliches 'Andealen'" die Anwohner rund um den Hauptbahnhof stark verunsichert. "Um dem Treiben dieser wachsenden Rauschgift-Straßenhändlergruppe nachhaltig Einhalt zu gebieten, bereitete die Polizei Frankfurt eine gezielte Festnahmeaktion unter Einbindung verschiedenster Polizeieinheiten der Schutz- und Kriminalpolizei vor", ergänzte ein Sprecher. Frankfurt Kriminalität Aufregung am Flughafen: Mann zieht diese Waffe und legt sie in Gepäckwanne Am Dienstag erfolgte dann der Zugriff: Schlagartig besetzten Polizisten den Verkaufsbereich der Dealer beim Hauptbahnhof. Dabei konnten die Beamten 17 Männer identifizieren, gegen die im Rahmen der Vorbereitung der Aktion bereits mehrere Strafanzeigen wegen gewerbsmäßigem Rauschgifthandels vorlagen. Frankfurter Polizei will auch zukünftig gegen Straßendealer vorgehen Die Beamten konnten 17 mutmaßliche Drogendealer festnehmen und zahlreiche Drogenverstecke ausheben. (Symbolbild) © Montage: Markus Klümper/dpa, Monika Skolimowska/dpa Alle Verdächtigen wurden festgenommen. "Bei den angetroffenen Personen wurden Marihuana, Haschisch, aber auch Kokain und Ecstasy aufgefunden und beschlagnahmt", hieß es weiter. Zudem konnte die Polizei in der Nähe der Ecke "Münchener Straße"/"Am Hauptbahnhof" mehrere Drogenverstecke, sogenannte "Bunker", ausheben. Im weiteren Verlauf wurden am späten Dienstagabend auch in den Wohnungen der mutmaßlichen Dealer versteckte Drogen entdeckt. Insgesamt seien rund 420 Gramm Rauschgift beschlagnahmt worden. Frankfurt Kriminalität Attacke auf der Zeil in Frankfurt: 18-Jähriger in Klinik Einer der festgenommenen Männer soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen alle 17 wird weiter ermittelt. Insgesamt lägen 27 Anzeigen wegen Rauschgifthandels vor. Die Frankfurter Polizei betonte zum Abschluss: Die Beamten würden auch zukünftig gezielt und konsequent gegen Rauschgift-Straßendealer vorgehen und die Bildungen offener Drogenszenen im öffentlichen Raum entschieden unterbinden.

Titelfoto: Montage: 5vision Media/dpa, Jonas Walzberg/dpa