Koks im Wert von 15 Millionen Euro: Fünf mutmaßliche Dealer vor Gericht

Frankfurt am Main – Fünf Männer sollen mit Kokain im Wert von mehr als 15 Millionen Euro gehandelt haben. Nun wurde Anklage gegen sie erhoben, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt mitteilte.

Kokain (Archivbild) wird aus den Blättern des Cocastrauchs gewonnen, es wirkt euphorisierend, steigert die Leistungsfähigkeit und lässt Hunger- und Müdigkeitsgefühle verschwinden. Die Droge kann süchtig machen! © Marcus Brandt/dpa

Die Männer im Alter zwischen 38 und 58 Jahren sollen demnach am Drogengeschäft der Gruppe "Die Firma" mitgewirkt haben.

Die Taten sollen zwischen September 2023 und Oktober 2024 begangen worden sein. Der 58 Jahre alte Verdächtige soll die rechte Hand der Führungsebene gewesen und unter anderem für die Kuriere und die Verteilung des Kokains zuständig gewesen sein.

Unter den Angeklagten seien zudem ein 38-Jähriger, der Kassenwart der Gruppe gewesen sein soll, sowie ein 52-Jähriger, der Kokain eingelagert habe.

"Zwei weiteren Angeschuldigten im Alter von 45 und 58 Jahren wird vorgeworfen, als Kuriere die Abholung sowie Auslieferung von Kokain an Abnehmer übernommen zu haben", hieß es.