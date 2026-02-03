Schlägerei in Frankfurt: War eine Pistole im Spiel? Polizei sucht Zeugen
Frankfurt am Main - War bei einer Schlägerei in einer S-Bahn eine Pistole im Spiel? Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen drei Jugendliche, die Beamten suchen Zeugen der Tat.
Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag zwischen 13.42 Uhr und 16.30 Uhr "in einer S-Bahn der Linie S4 auf der Strecke Kronberg/Frankfurt-Süd", wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Dienstag erklärte.
Demnach konnte der genaue Tatort bei dem S-Bahnsteig 101 am Frankfurter Hauptbahnhof lokalisiert werden. Drei Jugendliche sollen in der haltenden Bahn "gemeinschaftlich auf einen männlichen Reisenden eingeschlagen haben", hieß es weiter. Dabei sei zudem "ein pistolenähnlicher Gegenstand zu Boden gefallen".
Die Bundespolizei sei etwa 20 Minuten nach der Tat von Zeugen alarmiert worden.
Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach den drei Schlägern seien auch Aufzeichnungen der Video-Überwachungsanlage am Frankfurter Hauptbahnhof ausgewertet worden, welche die mutmaßlichen Täter zeigen.
Gefährliche Körperverletzung bei Halt am Frankfurter Hauptbahnhof?
"Auf den Aufnahmen ist unter anderem zu erkennen, wie eine der Personen beim Betreten der S-Bahn Trittbewegungen gegen den Geschädigten ausführt. Beim Verlassen der S-Bahn führt diese Person einen pistolenähnlichen Gegenstand mit sich, den sie anschließend im Hosenbund verstaut", hieß es weiter.
Im Anschluss seien die drei Verdächtigen in eine Regionalbahn an Gleis 10 des Bahnhofs gestiegen.
Es gelang den Polizisten infolge der Sichtung der Videoaufzeichnungen schnell, drei Jugendliche als mutmaßliche Täter zu identifizieren. Gegen diese werde nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.
Zudem sei noch unklar, ob es bei der Schlägerei in der S-Bahn eventuell auch zu einer Bedrohung oder zu einem Raubdelikt gekommen sei.
Die Bundespolizei sucht Zeugen zu dem Vorfall, die sich bitte unter der Telefonnummer 0691301450 bei den Ermittlern melden sollen. "Hinweise können auch anonym erfolgen", betonte der Polizeisprecher zum Abschluss.
Titelfoto: Montage: Christian Müller/dpa, Bodo Marks/dpa