Schlägerei in Frankfurt: War eine Pistole im Spiel? Polizei sucht Zeugen

Frankfurt am Main - War bei einer Schlägerei in einer S-Bahn eine Pistole im Spiel? Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen drei Jugendliche, die Beamten suchen Zeugen der Tat.

In einer am Hauptbahnhof Frankfurt haltenden S-Bahn kam es am Sonntag zu einer Schlägerei, die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (Symbolbild) © Frank Rumpenhorst/dpa

Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag zwischen 13.42 Uhr und 16.30 Uhr "in einer S-Bahn der Linie S4 auf der Strecke Kronberg/Frankfurt-Süd", wie ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am Dienstag erklärte.

Demnach konnte der genaue Tatort bei dem S-Bahnsteig 101 am Frankfurter Hauptbahnhof lokalisiert werden. Drei Jugendliche sollen in der haltenden Bahn "gemeinschaftlich auf einen männlichen Reisenden eingeschlagen haben", hieß es weiter. Dabei sei zudem "ein pistolenähnlicher Gegenstand zu Boden gefallen".

Die Bundespolizei sei etwa 20 Minuten nach der Tat von Zeugen alarmiert worden.

Bei der sofort eingeleiteten Fahndung nach den drei Schlägern seien auch Aufzeichnungen der Video-Überwachungsanlage am Frankfurter Hauptbahnhof ausgewertet worden, welche die mutmaßlichen Täter zeigen.