Schon wieder! Kontrolleure in Bahn attackiert und verletzt

Frankfurt am Main - Erschreckend! In einer S-Bahn von Frankfurt nach Wiesbaden sind am Samstagabend zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn von einem unbekannten Fahrgast angegriffen und verletzt worden.

In einer S-Bahn in Frankfurt am Main sind zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn von einem unbekannten Fahrgast attackiert worden. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Laut Polizeiangaben führten die 55 und 61 Jahre alten DB-Mitarbeiter im Bereich der Ostendstraße in der S1 mehrere Fahrkartenkontrollen durch.

Gegen 17.40 Uhr konnte ein Fahrgast in der ersten Klasse keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Er forderte die Kontrolleure auf, ihn sofort in Ruhe zu lassen, und drohte ihnen mit körperlicher Gewalt.

Als der 55-Jährige daraufhin die Polizei alarmieren wollte, schlug der Fahrgast demnach nach ihm und versuchte, aus den Türen der S-Bahn zu flüchten. Diese waren zu diesem Zeitpunkt bereits geöffnet.

Der ältere Bahn-Angestellte griff nun ebenfalls ins Geschehen ein, um den Verdächtigen an dessen geplanter Flucht zu hindern. Es entwickelte sich ein Gerangel, alle Beteiligten stürzten zu Boden.

Dem lautstark Beleidigungen schreienden Täter gelang es letztlich, aus der Bahn zu flüchten.

Eine Flasche, die er abschließend nach den beiden DB-Mitarbeitern warf, verfehlte ihr Ziel. Diese landete im Gleisbett.