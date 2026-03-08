Schon wieder! Kontrolleure in Bahn attackiert und verletzt

In einer S-Bahn von Frankfurt nach Wiesbaden sind am Samstag Kontrolleure der Deutschen Bahn von einem unbekannten Fahrgast angegriffen und verletzt worden.

Von Jan Höfling

In einer S-Bahn von Frankfurt nach Wiesbaden sind am Samstagabend zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn von einem unbekannten Fahrgast angegriffen und verletzt worden.

In einer S-Bahn in Frankfurt am Main sind zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn von einem unbekannten Fahrgast attackiert worden. (Symbolbild)
In einer S-Bahn in Frankfurt am Main sind zwei Kontrolleure der Deutschen Bahn von einem unbekannten Fahrgast attackiert worden. (Symbolbild)  © Andreas Arnold/dpa

Laut Polizeiangaben führten die 55 und 61 Jahre alten DB-Mitarbeiter im Bereich der Ostendstraße in der S1 mehrere Fahrkartenkontrollen durch.

Gegen 17.40 Uhr konnte ein Fahrgast in der ersten Klasse keinen gültigen Fahrschein vorweisen. Er forderte die Kontrolleure auf, ihn sofort in Ruhe zu lassen, und drohte ihnen mit körperlicher Gewalt.

Als der 55-Jährige daraufhin die Polizei alarmieren wollte, schlug der Fahrgast demnach nach ihm und versuchte, aus den Türen der S-Bahn zu flüchten. Diese waren zu diesem Zeitpunkt bereits geöffnet.

Der ältere Bahn-Angestellte griff nun ebenfalls ins Geschehen ein, um den Verdächtigen an dessen geplanter Flucht zu hindern. Es entwickelte sich ein Gerangel, alle Beteiligten stürzten zu Boden.

Dem lautstark Beleidigungen schreienden Täter gelang es letztlich, aus der Bahn zu flüchten.

Eine Flasche, die er abschließend nach den beiden DB-Mitarbeitern warf, verfehlte ihr Ziel. Diese landete im Gleisbett.

Gewalteskalation in S-Bahn in Frankfurt am Main: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild)
Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. (Symbolbild)  © Daniel Karmann/dpa

Der 55-Jährige wurde im Zuge des Vorfalls leicht verletzt, der 61-Jährige musste aufgrund seiner Verletzungen in eine Klinik transportiert werden.

Die Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg, die Polizei bittet Zeugen um Mithilfe. Der Gesuchte kann demnach wie folgt beschrieben werden:

  • männlich

  • circa 30 Jahre alt

  • zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß

  • kurze schwarze Haare

  • Dreitagebart

  • großflächige Tätowierung auf rechtem Arm

  • weißer Trainingsanzug

  • weiße Sneaker

Zeugen, die den Zwischenfall beobachtet haben oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06975551299 oder bei jeder Polizeidienststelle zu melden.

Nach dem tödlichen Angriff in einem Regionalzug im Februar dieses Jahres in Rheinland-Pfalz steht die Sicherheit von Zugbegleitern verstärkt im Fokus. Ein 36 Jahre alter Mann war von einem Fahrgast bei einer Kontrolle mit Schlägen gegen den Kopf so schwer verletzt worden, dass er starb. Dieser Vorfall hatte bundesweites Entsetzen ausgelöst.

Titelfoto: Andreas Arnold/dpa

