Vier Männer in Frankfurter Innenstadt mit Messer verletzt: Täter weiterhin flüchtig

Frankfurt am Main - Am frühen Sonntagmorgen hat auf dem Börneplatz in der Innenstadt von Frankfurt ein weiterhin flüchtiger Täter vier Männer mit einem Messer verletzt.

Die Polizei in Frankfurt hat die Ermittlungen übernommen und fahndet nach dem Täter. (Symbolfoto) © Christoph Gateau/dpa

Vorausgegangen sei ein Streit, sagte ein Sprecher der Polizei am Montag. Demnach waren alle Beteiligten mit dem Bus aus Sachsenhausen gekommen und dann gegen 5 Uhr am Börneplatz ausgestiegen.

Bereits im Bus habe es eine verbale Auseinandersetzung zwischen dem Täter und drei von den Männern gegeben. Diese setzte sich dann am Börneplatz fort, bis der Täter ein Messer zog und die drei anderen 45, 52 und 29 Jahre alten Männer verletzte.

Ein weiterer 57 Jahre alter Mann, der schlichten wollte, wurde dabei ebenfalls verletzt. Im Anschluss sei der Täter über die Battonstraße in östliche Richtung geflohen.