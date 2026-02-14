Mann in Frankfurt krankenhausreif geprügelt: Drei Festnahmen
Frankfurt am Main - Ein Mann wurde zu Boden gestoßen und mit Hieben und Tritten traktiert: Nach einer Schlägerei in der City von Frankfurt nahm die Polizei am späten Freitagabend drei Verdächtige fest.
Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr an der Konstablerwache, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstag mitteilte.
Demnach stand am Anfang zunächst ein verbaler Streit zwischen dem späteren Opfer und den drei Tätern. "Aus bisher unbekannten Gründen entwickelte sich hieraus eine handfeste Schlägerei", ergänzte ein Sprecher.
Das Opfer erlitt mehrere Prellungen, der Mann "musste in einem Krankenhaus behandelt werden", hieß es weiter.
Die drei Täter flohen vom Tatort. Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Polizei aber schon kurz darauf drei Tatverdächtige identifizieren und festnehmen.
"Alle drei Festgenommenen im Alter zwischen 21 und 32 Jahren wurden aufgrund von Fluchtgefahr in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert", betonte der Sprecher noch. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Schlägerei in der Frankfurter Innenstadt dauern an.
Titelfoto: Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa