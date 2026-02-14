Mann in Frankfurt krankenhausreif geprügelt: Drei Festnahmen

Frankfurt am Main - Ein Mann wurde zu Boden gestoßen und mit Hieben und Tritten traktiert: Nach einer Schlägerei in der City von Frankfurt nahm die Polizei am späten Freitagabend drei Verdächtige fest.

Nach einer Schlägerei in der Frankfurter Innenstadt rückten am späten Freitagabend mehrere Streifenwagen aus: Drei Verdächtige wurden festgenommen. (Symbolbild) © Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa

Der Vorfall ereignete sich gegen 23.30 Uhr an der Konstablerwache, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Samstag mitteilte.

Demnach stand am Anfang zunächst ein verbaler Streit zwischen dem späteren Opfer und den drei Tätern. "Aus bisher unbekannten Gründen entwickelte sich hieraus eine handfeste Schlägerei", ergänzte ein Sprecher.

Das Opfer erlitt mehrere Prellungen, der Mann "musste in einem Krankenhaus behandelt werden", hieß es weiter.

Die drei Täter flohen vom Tatort. Im Rahmen einer Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte die Polizei aber schon kurz darauf drei Tatverdächtige identifizieren und festnehmen.