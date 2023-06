12.06.2023 15:13 Messer-Attacke gegen 54-Jährigen in Frankfurt am helllichten Tag und auf offener Straße

Am helllichten Tag kam es am gestrigen Sonntagnachmittag in der Morsestraße in Frankfurt-Bockenheim zu einer Messer-Attacke gegen einen 54-jährigen Mann.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Das Opfer wurde von einer Gruppe überfallen, geschlagen, getreten und mit einem Messer attackiert. In der Mainmetropole Frankfurt kam es gestrigen Sonntagnachmittag zu einer ebenso brutalen wie rätselhaften Attacke. Am Sonntagnachmittag wurde ein Mann in Frankfurt-Bockenheim auf offener Straße überfallen und mit einem Messer attackiert - die Fahndung nach den Tätern dauert an. (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa Der Angriff ereignete sich gegen 15.50 Uhr in der Morsestraße in Frankfurt-Bockenheim, wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte. Ein 54 Jahre alter Mann begab sich demnach zu seinem in der Straße geparkten Auto. Dabei wurde er von einem Passanten angesprochen und darauf aufmerksam gemacht, dass sein Wagen einen Platten habe. "Während er den Schaden begutachtete, kamen aus bislang unbekannten Gründen mehrere Personen auf den 54-Jährigen zu, schlugen und traten auf ihn ein und stachen ihm mit einem Messer ins Bein", schilderte ein Sprecher den Ablauf der rätselhaften Attacke. Frankfurt Kriminalität Nach Tod von Nachwuchsspieler (†15): Mutmaßlicher Täter (16) äußert sich zu Vorwürfen Die Angreifer flohen nach dem Überfall in unbekannte Richtung. Der 54-Jährige blieb verletzt zurück. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachen ihn kurz darauf in ein Krankenhaus. Angriff in Frankfurt-Bockenheim: Fahndung nach den Tätern dauert an Die alarmierte Polizei leitete unterdessen eine Fahndung nach den Tätern ein, jedoch ohne Erfolg. Was auffällt: Offenbar hatten es die Angreifer nicht auf Besitztümer des Opfers abgesehen, von einem Raub berichtete die Polizei nichts. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an.

