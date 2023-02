25.02.2023 09:06 Messer-Attacke in Frankfurt: Spezialkräfte durchsuchen Moschee

In Frankfurt-Gallus kam es am Freitag zu einer Messer-Attacke - Spezialkräfte der Polizei durchsuchten danach die Valide Sultan Moschee in der Kriegkstraße.

Von Florian Gürtler

Frankfurt am Main - Ein 20-jähriger Mann wollte einen Streit schlichten, dann wurde ihm ein Messer in den Rücken gestoßen - nach der Attacke in Frankfurt-Gallus rückten Spezialkräfte der Polizei aus, um den Täter zu fassen. Nach einer Messer-Attacke in Frankfurt-Gallus am Freitag durchsuchten Spezialkräfte der Polizei die Valide Sultan Moschee in der Kriegkstraße. (Symbolbild) © Montage: TAG24/Florian Gürtler, dpa/Boris Roessler, dpa/Marius Becker Der Angriff ereignete sich am gestrigen Freitag zur Mittagszeit, wie die Polizei in Frankfurt mitteilte. Demnach war ein 20 Jahre alter Mann zu Fuß in der Kriegkstraße unterwegs, er hatte zuvor die dortige Valide Sultan Moschee besucht. Der junge Mann lief in Richtung der Frankenallee. Laut den ersten Ermittlungen des Frankfurter Polizeipräsidiums "traf er an der Straßenecke Frankenallee / Kriegkstraße auf zwei Männer, die sich offensichtlich stritten", wie ein Sprecher erklärte. Frankfurt Kriminalität Attacke in Frankfurt: Mann öffnet Tür und wird mit Fleischerbeil angegriffen Der 20-Jährige wollte schlichtend in den Streit eingreifen, dabei "stieß ihm ein unbekannter Mann von hinten mit einem Messer in den Oberkörper", schilderte der Polizeisprecher den Ablauf der Attacke. Zwei bislang unbekannte Personen flohen danach vom Tatort, darunter war auch der Messerstecher. Der 20-Jährige blieb zurück, glücklicherweise war er bei dem Angriff nur leicht verletzt worden. Sanitäter brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Polizei sperrt Kriegkstraße in Frankfurt-Gallus und sucht in Moschee nach Messerstecher Da die Polizei den Verdacht hegte, dass die beiden flüchtigen Personen sich in der Moschee in der Kriegkstraße versteckt haben könnten, wurde diese daraufhin "zum Schutz der Gemeindemitglieder" von Spezialkräften durchsucht. Die Fahndung verlief jedoch ohne Erfolg, der Täter und seine Begleitung wurden nicht gefasst. "Während der Dauer der Einsatzmaßnahmen musste die Kriegkstraße für den Personen- und Fahrzeugverkehr gesperrt werden", ergänzte der Sprecher noch. Die Ermittlungen zu der Messer-Attacke in Frankfurt-Gallus sowie die Suche nach dem Täter dauern an. Eine Beschreibung des Messerstechers liegt der Polizei nicht vor.

