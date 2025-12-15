Messerattacke in Frankfurt? Familienstreit eskaliert, ein Mann verletzt

Frankfurt am Main - Zwei Männer gerieten in Streit, am Ende erlitt einer von ihnen eine "Platz- oder Schnittwunde im Gesicht". War es eine Messerattacke ?

Die Polizei rückte am Sonntag nach Frankfurt-Rödelheim aus, da es hier zu einem Kampf zweier Männer und eventuell auch zu einer Messerattacke gekommen war. (Symbolfoto) © Alexander Wittke/dpa

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmittag im Frankfurter Stadtteil Rödelheim, wie die Polizei in der Mainmetropole am Montag mitteilte.

Demnach trafen die beiden Kontrahenten gegen 12.25 Uhr in der Fuchstanzstraße aufeinander. Es kam zu einem Streit "aufgrund von familiären Differenzen", wie ein Sprecher erklärte.

Die Auseinandersetzung eskalierte zu einem Kampf. Dabei wurde einer der beiden Männer verletzt.

Als eine Polizeistreife am Sonntagmittag in Frankfurt-Rödelheim eintraf, hatten sich die beiden Kämpfer bereits in ein Haus zurückgezogen. Die Beamten trafen die Männer dort an.