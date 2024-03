Mit Flasche zugeschlagen: Schwerer Raub in Frankfurt

Die Polizei nahm einen 29-jährigen Mann fest - es geht um schweren Raub in einer Unterkunft für wohnsitzlose Menschen in Frankfurt-Ostend. (Symbolbild) © Montage: Henning Kaiser/dpa, Bodo Marks/dpa

Die Tat ereignete sich am gestrigen Gründonnerstag gegen 16.30 Uhr in einer Unterkunft für wohnsitzlose Menschen in der Ostparkstraße im Frankfurter Stadtteil Ostend, wie die Polizei am heutigen Karfreitag mitteilte.

Demnach handelt es sich bei dem 52-jährigen Opfer um einen Bewohner der Unterkunft. Als dringend tatverdächtig gilt ein 29-Jähriger. Offenbar führte er die Attacke aus, um an das Geld des älteren Mannes zu gelangen.

Der Angegriffene konnte sich jedoch wehren und verhinderte den Raub. Kurz nach dem Überfall war auch die Polizei vor Ort. Die Beamten trafen den 29-Jährigen in der Wohnunterkunft an und nahmen ihn fest.

Da es sich auch bei dem jungen Mann um einen Wohnsitzlosen handelt, wurde er in einer Haftzelle des Polizeipräsidiums Frankfurt gebracht. Er soll noch einem Richter vorgeführt werden.